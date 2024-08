Proposta de Trump de reserva nacional de bitcoin gera debate

Embora a perspectiva de uma reserva nacional de bitcoin seja incerta, os observadores do setor estão, no entanto, ponderando sobre a forma que ela poderia assumir.

Connors sugeriu que o Federal Reserve poderia gerenciar as reservas para o Departamento do Tesouro, como faz com o ouro. Por outro lado, o estoque poderia ser mais parecido com a Reserva Estratégica de Petróleo, onde tanto o presidente quanto o Congresso têm quantidades variáveis de controle, de acordo com Frank Kelly, estrategista político sênior do gerente de ativos DWS Group.

"Há muito o que analisar e descobrir", disse Kelly.

Há também uma ironia que incomoda muitos dos verdadeiros crentes no bitcoin: o ativo digital que se pretendia descentralizado e livre de controle governamental se tornando parte de uma reserva estatal.

Independentemente do que aconteça com o estoque de bitcoin, muitos participantes do mercado estão felizes o suficiente para ver a criptografia se tornar um ponto de discussão importante na campanha.

"Há uma visão geral no setor de que ambas as partes estão prestando muito mais atenção aos ativos digitais", disse Raoul Mewawalla, presidente-executivo do Mawson Infrastructure Group, que opera data centers para mineração de bitcoin.