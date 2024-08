Atraso em novo chip de IA da Nvidia pode afetar Microsoft, Google e Meta, diz The Information

"Como já dissemos antes, a demanda do Hopper é muito forte, a ampla amostragem do Blackwell começou e a produção está a caminho de aumentar no segundo semestre", disse um porta-voz da Nvidia em uma declaração enviada por e-mail em resposta à reportagem da publicação.

A Microsoft disse que não tinha nada a comentar, enquanto a Meta e o Google não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

A Nvidia informou à Microsoft e a outro grande provedor de serviços em nuvem nesta semana sobre um atraso na produção de seu chip de IA mais avançado da série Blackwell, disse o The Information, citando um funcionário da Microsoft e outra pessoa com conhecimento do assunto.

(Reportagem de Surbhi Misra, em Bengaluru)