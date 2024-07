Alphabet deve mostrar alta de 2 dígitos em resultado do 2º tri com IA

Em uma conferência para desenvolvedores em maio, o Google lançou ferramentas de IA na pesquisa e reforçou o modelo de linguagem Gemini AI para competir melhor com os serviços de OpenAI e Microsoft.

O Google também vai lançar no próximo mês novos dispositivos Pixel com recursos de IA, depois que a Apple anunciou em junho uma série de recursos de IA e integração com o ChatGPT nos iPhones mais recentes.

"Investidores estarão atentos ao sucesso contínuo dos negócios em buscas, mas também aos sinais de que a empresa está se adaptando ao novo mundo da IA", disse Gil Luria, analista sênior de software da D.A. Davidson & Co.

"A empresa precisará mostrar que a IA está impulsionando o crescimento do Google Cloud, que não há perdas de participação em buscas...e que os novos modelos que estão sendo construídos são competitivos."

As despesas operacionais da empresa no segundo trimestre encerrado em junho provavelmente aumentaram mais de 32%, para 27,57 bilhões de dólares, de acordo com dados da Lseg, o maior salto em mais de dois anos.

É provável que os principais negócios da Alphabet apresentem um crescimento saudável, já que a melhoria do clima macroeconômico dá aos clientes a confiança para investir em computação em nuvem e publicidade.