Molotov e bala de paintball: como é dirigir o carro mais polêmico do mundo

Outro proprietário disse que, em duas situações, pessoas desceram de seus veículos no semáforo para gritar com ele. "O Cybertruck parece levar algumas pessoas ao limite. Não faz sentido, eu não sou o Elon!", reclamou um motorista, que não quis ser identificado.

"Comprei isso antes de saber que Elon era louco". É o que diz um adesivo no para-choque de alguns Cybertruck de proprietários que tentam evitar hostilidades.

Interações positivas

Apesar do aumento das hostilidades, os proprietários afirmam que a maioria das interações sobre o carro ainda são positivas. Um deles, por exemplo, afirmou que tem várias interações positivas principalmente com crianças, que sempre ficam animadas ao ver o carro elétrico.

Solo Arnett também relatou um momento emocionante que passou com seu Cybertruck. Um homem se aproximou dele e pediu um vídeo com o carro para mostrar ao seu filho, que é acamado e um grande fã do veículo. "Deixei ele entrar no caminhão e tudo mais. Foi uma experiência emocionante".