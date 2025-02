Golpistas hackeiam apresentadora do UOL e anunciam falsamente sua morte

A apresentadora do Amar + Materna, em Universa, Mariana Kupfer, teve sua conta no Instagram hackeada na tarde desta quarta-feira (26) e criminosos divulgaram falsamente sua própria morte com uma mensagem de luto, em uma estratégia para aplicar um golpe financeiro.

O que aconteceu

A comunicadora recebeu um email na tarde desta quarta informando que sua conta na rede social havia sido alterada. Ela acionou seu advogado e tenta contato com a Meta, empresa responsável pelo Instagram.

Golpistas publicaram uma mensagem de "luto oficial" no feed do perfil de Mariana, pedindo que os seguidores acessem mais informações nos stories. De acordo com a influenciadora, a postagem é parte de uma estrutura para atraí-los a um golpe.