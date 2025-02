Olha o au-food! Ele criou carrinho-robô para matar a fome de cães nas ruas

Autodidata, o artesão não tem nenhuma certificação na área de eletrônica ou cursos similares. Foi sua paixão por carrinhos durante a infância que o fez se dedicar a esse ofício.

Era um desejo de infância. Não tinha condições e, depois de marmanjo, comecei a trabalhar e pensei 'quer saber? Vou comprar um carrinho de controle remoto'.

Klayton Lopes

No começo, o carrinho-robô criado por Klayton não tinha essa função. Na pandemia de covid-19, era usado para fazer compras na padaria e até no mercado. Foi só depois que ele uniu sua paixão por carros com o amor pelos pets.

A rotina do antigo bairro onde morava, também em São Gonçalo, foi o que deu a ideia para Klayton. Por lá, já é tradição entre os moradores colocar comida e água em alguns pontos estratégicos para que bichinhos possam se alimentar.

Então, Klayton pensou: "Por que não fazer isso com o carrinho black? Uni o útil ao agradável".

Entre idas e vindas para reabastecer, ele fica duas horas ininterruptas fazendo a alegria dos cães e gatos.