Olha a chuva! Como proteger eletrônicos de apagões e raios na rede elétrica

Em um dia de tempestade, o técnico de suporte e sistemas Bruno Aveiro recebeu um SMS da Enel, distribuidora de energia elétrica de São Paulo, avisando sobre uma queda de energia elétrica na região da sua casa. Ao chegar em casa, a energia já havia retornado, mas Aveiro teve uma surpresa:

"Eu fui ligar a TV e notei que ela demorou mais do que o normal para funcionar normalmente. Quando ela ligou, estranhei que a TV a cabo não funcionava mesmo com o decodificador ligado normalmente. Resolvi testar outros aparelhos ligados na TV e descobrir que três das quatro portas HDMI haviam queimado", conta. "Eu tinha uma AppleTV no quarto que queimou, e o decodificador da TV a cabo do quarto também não funcionava."

O prejuízo é enorme, mas casos assim são mais comuns do que você imagina, especialmente no verão, quando as tempestades e os raios são mais frequentes. A maior parte dos problemas ocorre quando um raio atinge a rede elétrica nas proximidades de sua residência —e vale dizer: o Brasil é um dos países com a maior incidência de raios do mundo. São 77,8 milhões de raios, em média, que "caem" por aqui todos os anos, segundo o Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).