Além da moto: serviços de apps de transporte oferecem fretado e até carreto

Precisa de ajuda na mudança? Tanto o 99 quanto o Uber oferecem serviço de carro utilitário para você usar quando precisa enviar itens grandes - de até 500kg - e que não vão caber no porta-malas. Você precisa reservar e deixar agendado para um horário específico para conseguir fazer uso desse carro. A 99 oferece ainda vans, que permitem carregar até 1000 quilos.

A 99 tem também carreto para seus usuários. Sim, caminhão é uma opção disponível. Não é o ideal para uma mudança grande, pois ele permite que seja carregado, no máximo, 1500kg e objetos com dimensões de 3x1.8x2m. Mas ajuda, vai? E o valor pode ser mais baixo do que de empresas especialistas no serviço.