'Venda do olho' já foi proibida em outros países; saiba onde e por quê

A "venda do olho" por meio do escaneamento de íris em troca de criptoativos pela World Network foi proibida em diversos países. A empresa é a antiga Worldcoin, um projeto de criptomoeda da Tools for Humanity, empresa do "pai" do ChatGPT Sam Altman.

O que aconteceu

Criptomoedas em troca do escaneamento da íris. A partir de julho de 2023, Altman, CEO da OpenAI (empresa por trás da inteligência artificial), começou a oferecer criptomoedas em troca do escaneamento da íris de cidadãos comuns, em diversos países. As coletas "em fase de testes" se iniciaram dois anos antes, no entanto, segundo a agência Reuters.

Investigação sobre legalidade do procedimento. Na mesma semana do lançamento, o órgão de proteção de dados do governo francês, CNIL, iniciou uma investigação a respeito da legalidade do procedimento e do armazenamento dos dados. Ambos foram considerados "questionáveis" pelas autoridades francesas e meses após o início das investigações, a World Network já tinha se retirado da França, reportou a revista Fortune.