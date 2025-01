'Houston, temos problemas': engenheiro ajudou a resgatar Apollo 13 em 1970

Na época da entrevista, Jerry já não trabalhava mais com a mão na massa, operando missões ao espaço como na década de 1960. Seu cargo era mais como o de um "evangelista" da Nasa: ele chegava a dar 40 palestras por ano ao redor dos Estados Unidos, tentando atrair jovens para a agência espacial norte-americana.

Com a pandemia de covid-19, Jerry fazia tudo pela internet e conseguiu alcançar até jovens de outros países. Em abril de 2021, deu uma palestra virtual para estudantes do colégio paulista Objetivo sem sair de sua casa em New Orleans, nos EUA.

O que não mudava era o orgulho que Jerry sentia de contar histórias das missões Apollo. "Fico mais orgulhoso conforme os anos passam. É como se você pescasse um peixe enorme e pudesse contar essa história várias e várias vezes."

O que rolou

De todas as missões Apollo em que Jerry trabalhou, a mais emblemática foi a Apollo 13. Lançada em abril de 1970, esta deveria ter sido a terceira vez que astronautas da Nasa pisariam na Lua. Mas a explosão de um tanque de oxigênio mudou os planos dos astronautas.

A história foi contada nos cinemas dezenas de vezes e mitificou o bordão "Houston, we have a problem" ("Houston, temos um problema"). O que muita gente não sabe é que quem estava do outro lado daquela ligação e ouviu o alerta preocupado dos astronautas foi Jerry.