Até barata: engenheiro cria exército de 'insetos-robôs', mas encara dilema

Espécimes que receberam a "mochila" eletrônica. O dispositivo pode ser controlado pelos cientistas para direcionar o animal Imagem: Reprodução/CNN Science

Os pesquisadores ressaltam que não realizam comandos desnecessários com os animais via chip. "A beleza de um sistema biohíbrido [em que componentes naturais e sintéticos agem em conjunto] é que nós só iremos intervir caso o inseto saia do caminho que queremos que ele siga", disse Fitzgerald à CNN.

Para os pesquisadores, a total compreensão de como manipular os insetos a partir de placas eletrônicas pode levar décadas. Segundo Fitzgerald, o esforço e a demora valerão a pena. "Algumas equipes estão trabalhando em coisas que podem não parecer realidade agora, mas em 20 anos poderão ser enormes inovações tecnológicas [...] O que me anima é o potencial de salvar uma vida que seja com uma tecnologia assim."

Uso gera debates sobre ética

O uso de insetos como objetos de pesquisa divide a opinião de especialistas e da comunidade. Além do estudo na Universidade de Queensland, outras equipes de cientistas ao redor do mundo vêm utilizando diferentes espécies para seus respectivos estudos.

Em pesquisa do Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech), por exemplo, as águas-vivas foram as escolhidas. No estudo "Construindo águas vivas biônicas para exploração oceânica", os pesquisadores instalam um marca-passo no animal para monitorar o oceano. "Essas criaturas simples podem viajar facilmente até as profundezas dos oceanos de uma forma que nós humanos, apesar de toda a nossa sofisticação, não conseguimos", diz o estudo.