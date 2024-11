Justiça ordena Google a retirar anúncios falsos com Luciano Hang e Havan

O TJSC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina) determinou na segunda-feira (25) que o Google bloqueie, até hoje, anúncios falsos que utilizem o nome, imagem ou marca de Luciano Hang e da loja Havan, sob pena de R$ 200 mil por anúncio.

O que aconteceu

Luciano Hang e a Havan processaram o Google por conta de anúncios falsos na plataforma. De acordo com a decisão da juíza, os autores alegaram que golpistas estariam utilizando a Havan e a imagem de Hang em vídeos criados com inteligência artificial para atraírem vítimas.

As vítimas desses anúncios falsos estariam processando a Havan para ressarcimento, de acordo com os autores. Eles também argumentam que o Google lucra com os anúncios sem se responsabilizar pela veracidade dos mesmos, o que coloca a segurança do serviço em risco.