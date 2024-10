Superlua mais brilhante do ano pode ser vista hoje: como tirar boas fotos?

A Nasa se refere ao fenômeno quando a lua atinge menor distância da Terra durante a trajetória orbital lunar. A agência espacial afirmou que as superluas ocorrem de três a quatro vezes por ano.

Segundo o Almanac.com, a superlua é batizada como Lua do Caçador por ser referência para os caçadores. Sua aparição levava os caçadores a se prepararam para o inverno que se aproximava.

Como fazer fotos do fenômeno

Mesmo com o celular, é possível fazer fotos da Lua. A Nasa recomenda procurar um local estável, desligar o flash e utilizar o temporizador. Além disso, outra dica é alterar o ISO —caso o telefone permita. Para captar a Lua, é necessário mantê-lo baixo e com abertura ampla.