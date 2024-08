Show do Milhão e mais: Silvio Santos deixou legado com jogos para PC

Topa ou Não Topa?

No jogo de sorte, 26 maletas contêm valores de R$ 1 a R$ 1 milhão. O jogador vai eliminando as maletas e de vez em quando recebe uma oferta para vender a maleta que escolheu no início. O game em CD-ROM foi lançado pela Positivo em 2019 e também virou jogo de tabuleiro.

Qual é a música?

Em mais uma parceria com a TecToy, o jogo foi lançado em 2001. O game para PC podia ser jogado por até duas pessoas, que tinham seus conhecimentos musicais testados.

Casa dos Artistas

Foi lançado para PC em 2004. O jogo foi desenvolvido pela Cia. do Software em parceria com a Green Land Studios, em que os participantes tinham o desafio de "conquistar o papel principal da nova novela do SBT, um prêmio que pode transformar o vencedor em celebridade".