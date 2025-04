Google considerou acordos exclusivos do Gemini AI com fabricantes de Android, mostra documento

Por Jody Godoy

WASHINGTON (Reuters) - O Google considerou acordos com fabricantes de celulares Android, como a Samsung, no ano passado, que forneceriam exclusividade não apenas para seu aplicativo de busca, mas também para seu aplicativo Gemini AI e seu navegador Chrome, de acordo com um documento apresentado no segundo dia de um julgamento antitruste.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos e uma ampla coalizão de procuradores-gerais estaduais estão buscando uma decisão de um juiz em Washington que obrigue o Google a vender o Chrome e tomar outras medidas. Eles esperam pôr fim ao que o juiz considerou ser o monopólio do Google em buscas online e publicidade relacionada.