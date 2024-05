Tribunal de robôs? 'Cofre fechado' guarda as IAs do Judiciário brasileiro

Quer acompanhar as inovações científicas e tecnológicas com aquele tempero brasileiro? Fique de olho na nossa cobertura do que está sendo criado no país e que pode mudar o mundo em Brasil do Futuro, no nosso Canal do WhatsApp, no nosso perfil no Instagram e no nosso perfil no TikTok.

A plataforma em si não é um aplicativo de inteligência artificial. É um banco de dados hospedado no Amazon Web Services com objetivo de conter todas as IAs usadas pelo Judiciário do Brasil. Isso incluí até aqueles serviços ainda em desenvolvimento. A única exceção é o Supremo Tribunal Federal, que está acima do CNJ na hierarquia do Judiciário.

Segundo Bandeira de Mello, a Sinapses tem há no momento mais de 100 novos aplicativos de IA sendo desenvolvidos, por 64 instituições judiciárias diferentes, de tribunais a conselhos. O número faz com que o Brasil esteja na dianteira da adoção de IA no Judiciário mundial.

Além de fiscalizar, plataforma propõe o compartilhamento das soluções de IA.

Na maioria dos casos, a IA é usada para enfrentar a morosidade dos processos. Na sua forma mais simples, ela reconhece vozes e até traduz, de forma que os juízes possam ditar as sentenças. Pode automatizar tarefas repetitivas e lentas, como a análise de processos —alguns podem ter centenas de páginas. Ajuda magistrados a consultar a jurisprudência para guiar decisões atuais.

São sistemas como: