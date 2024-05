O brasileiro precisa ser estudado: impressora 3D imprime comida feita no PC

Esqueça panelas, fogão e microondas. E se a comida da sua casa pudesse ser feita com impressoras 3D? Pode parecer delírio futurista, mas isso é possível. E está acontecendo no Brasil.

O formato e o modelo do produto são criados em um computador, e a 'tinta' da impressora, que é o conteúdo do alimento, é feita a partir de uma pasta criada com ingredientes selecionados

Ana Bonassa, criadora de conteúdo no Nunca Vi 1 Cientista

A cientista comentou a criação, usada na edição da Campus Party de Brasília, durante o quadro "O brasileiro precisa ser estudado", do projeto Brasil do Futuro, iniciativa do UOL que apresenta inovações científicas e tecnológicas desenvolvidas no país.