Rosto de mulher neandertal é revelado; relembre outras reconstituições

Trata-se de uma mulher que morreu entre os 20 e 25 anos de idade e foi uma das primeiras habitantes do Brasil. A partir de seu crânio, uma equipe da Universidade de Manchester (Inglaterra), liderada por Richard Neve, fez uma reconstrução digitalizada de seu rosto, que serviu de base para uma escultura sobre sua figura hipotética.

O fóssil fazia parte do acervo do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, que pegou fogo em 2018. Cerca de 20% do crânio de Luzia foi comprometida na ocasião. A peça é considerada o maior tesouro arqueológico do país.

Homem de Lagoa Santa

Rosto do 'Homem de Lagoa Santa' revelado em 3D Imagem: Reprodução / Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade

Também encontrado na década de 1970 em Lagoa Santa, o fóssil conhecido como "O Homem de Lagoa Santa" tem mais de 10 mil anos. Pelas características do crânio, chegou-se à conclusão de que a ossada seria de um homem de, no mínimo, 28 anos.

Seu rosto foi revelado em 2017, por meio de um programa de reconstituição facial 3D. O trabalho de reconstituição foi feito pelo designer e pesquisador Cícero Moraes, com auxílio da historiadora Erika Suzanna Bányai.