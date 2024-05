Fungo azul raríssimo é descoberto em SC: 'Um delírio, um unicórnio'

"Quando encontramos algum fungo muito diferente, como foi o caso do Microglossum azureum, já suspeitamos ser algo novo. Mas a certeza só vem após as análises. [...] As espécies são muito parecidas entre si e se conhece relativamente pouco sobre elas", completa.

Vale pontuar que a nova espécie é a única do tipo Microglossum com essa coloração.

Durante as análises de DNA e o cruzamento de dados, Funez recorreu a um grupo do Facebook para compartilhar informações e conseguiu mais amostras, enviadas para ele por dois colegas. "Assim, consegui, além do meu material, mais duas espécies novas", comemora ele.

Funez destaca o papel desempenhado pelos fungos na natureza. "Eles são basicamente o motor de transformação da matéria nos ecossistemas. Acredita-se que os Microglossum sejam decompositores de material particulado no solo, ou seja, reciclam a matéria morta, transformando-a em nutrientes vitais para a fertilidade do mesmo, de forma a nutrir a vida vegetal", diz.