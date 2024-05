Na cozinha, roupa e pele: 5 utilidades do bicarbonato de sódio no dia a dia

Onde o bicarbonato de sódio é usado

1. Na cozinha

Na culinária ele pode ser usado como substituto do fermento biológico em bolos e biscoitos. Neste caso, o processo é chamado de "fermentação química".

Para ter um bolo fofinho, por exemplo, o truque é adicionar uma colher pequena de bicarbonato de sódio. Quando aquecida a temperaturas acima de 50°C, a substância libera dióxido de carbono (CO2), o que deixa o alimento mais aerado. A mesma técnica pode ser usada em biscoitos.

Imagem: Léo Avesani

O bicarbonato também influencia na textura de alguns alimentos, diminuindo o tempo de cozimento (no caso do feijão, por exemplo).

Outra dica é usá-lo para reduzir a ação de pesticidas em frutas. Um estudo da American Chemical Society aplicou dois pesticidas -- tiabendazol e fosmete -- em maçãs orgânicas. Depois de higienizadas com imersão em uma solução de água com 1% de bicarbonato de sódio por 15 minutos, as maçãs tiveram redução de 80% no tiabendazol e 96% no fosmete.