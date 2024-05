TV 3.0: como é o novo padrão com imagem 4x melhor e conexão à internet?

A forma de assistir TV está prestes a mudar. Até o fim do ano, o governo deve estabelecer os critérios da chamada TV 3.0, que é basicamente a nova geração da TV digital. Então, imagens devem ser até 4x com mais resolução que a atual e ainda haverá interação, pois contará com conexão à internet.

A ideia é que a partir do ano que vem comece a ter TVs com este novo padrão. Ainda que os critérios não estejam fechados, por enquanto o que se espera da TV 3.0 são as seguintes características: