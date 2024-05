Polícia que joga Counter Strike? Como funciona patrulha online da Dinamarca

Tentamos ousar no que as pessoas estão acostumadas a ver a polícia fazer, falando a mesma língua deles quando estamos jogando ou fazendo lives. Mesmo nas nossas transmissões não expulsamos as pessoas do chat. A gente tenta incentivá-las a se comportar bem durante o jogo. Sisse Birkebæk, superintendente da Pop

Quanto tempo os policiais passam jogando? "Menos do que parece, vendo nosso TikTok", afirma Birkebæk, rindo. Especificamente, eles fazem duas lives por mês, com duração de 5 horas cada. Nelas são jogados games da moda na Dinamarca (como Fortnite, Counter Strike, Fifa, Minecraft e Roblox) e são transmitidos via Twitch com o chat aberto.

Perguntam de tudo: como se tornar um policial, se precisa de licença para dirigir patinetes elétricos (na Dinamarca, é necessário para maiores), sobre o que é crime e o que não é, além de buscarem ajuda e darem dicas de possíveis crimes cometidos online.

Antes da nossa presença online, ninguém sabia o que fazer quando se deparava com algo errado. Ninguém vai a uma delegacia após ver um problema online, e as crianças muitas vezes não falam com um adulto o que está acontecendo. Então, se eles veem alguma coisa, nos marcam no Discord ou enviam links para nossas redes sociais. Sisse Birkebæk, superintendente da Pop

O que mudou

Em dois anos, a Pop já ajudou a solucionar 70 casos dos mais diversos tipos, como hackeamento em jogos online, abuso sexual, fraude financeira, venda de drogas, extremismo e radicalização.