Usaram sua foto e número? Saiba denunciar golpes no WhatsApp

Nesse caso, o criminoso cria uma conta no WhatsApp com um número novo, copiando seu nome e foto de perfil. Depois, entra em contato com seus familiares e amigos dizendo que precisou "trocar de número" e pede dinheiro emprestado, normalmente por transferência via Pix. Para convencer a vítima, o golpista diz estar em situações urgentes como carro quebrado, pagamento de um boleto em atraso, entre outras situações.

Nesse caso, o usuário que teve a foto usada pelo golpista deve avisar seus contatos o mais breve possível sobre o golpe - vale postar no Instagram, Facebook, mandar mensagens por outro aplicativo etc.

Além disso, é importante que o indivíduo ligue em sua operadora de telefonia para denunciar que aquele determinado número está usando a sua imagem para práticas criminosas e também denuncie a situação à polícia - principalmente se algum de seus contatos fez a transferência.

Providencie cópia (prints) das conversas e do comprovante de pagamento (caso tenha sido feito por algum de seus contatos) Entre em contato com o banco e tente bloquear o valor Depois vá até à delegacia de Polícia Civil mais próxima à sua casa Faça o registro de Boletim de Ocorrência e forneça o máximo de informações que tiver (número usado pelo golpista, conta em que foi feita a transferência, etc.)

Boletim de ocorrência online

Também é possível registrar o boletim de ocorrência de maneira online- a polícia recomenda que seja feito dessa forma para desafogar o atendimento presencial das delegacias. Caso você não tenha muita familiaridade com internet, vale pedir ajuda para os filhos, amigos e até mesmo os vizinhos.