WhatsApp lança recurso para eventos e respostas em tópicos nos grupos

O recurso de Eventos chegará primeiro nos grupos que pertencem a uma Comunidade e será implementado em todos os grupos nos próximos meses.

Novo recurso Eventos, no WhatsApp Imagem: Divulgação

Respostas dos grupos de avisos

A plataforma também anunciou o recurso de respostas nos Grupos de avisos, para que os administradores possam ouvir seus membros e, ao mesmo tempo, manter esses grupos como um lugar fácil para acompanhar o que está acontecendo em sua Comunidade.

As respostas são agrupadas e minimizadas para que você possa ver o que outras pessoas disseram com contexto, e as notificações são silenciadas para todos.