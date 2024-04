Por que a Apple bloqueou emulador do Game Boy em sua loja de apps?

Após liberar programas de jogos retrô em sua loja de aplicativos, a Apple retirou o emulador do Game Boy iGBA do ar no último fim de semana.

A ação, porém, não parece ter a ver com pirataria referente ao console e aos games da marca japonesa Nintendo.

O que rolou

Recentemente, a Apple atualizou as diretrizes de revisão de sua loja de apps, e passou a permitir emuladores de jogos retrô.