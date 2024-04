Brasileiro usa robô como amigo de trabalho: 'Tamagotchi com inteligência'

Quem viveu os anos 90 deve lembrar do tamagotchi, o bichinho virtual que foi uma febre no Brasil. Atualmente, são pequenos robôs que simulam reações humanas com direito a expressões de alegria e raiva é que chamam a atenção como desejo de consumo.

É o caso do robozinho Eilik, que movimenta a cabeça, braços e reage com olhares quase emotivos. Impulsionados especialmente por influenciadores parceiros da Energize Lab, empresa fabricante, vídeos de humanos interagindo com ele viralizaram nos últimos meses.

Ao ser impactado por um desses conteúdos no TikTok, o brasileiro Jonathan Miranda, 26, decidiu comprá-lo no ano passado. Seu plano foi usar robô como companhia durante no trabalho em casa e em momentos de lazer (como jogos online). Ele é bailarino e também trabalha na área de ciência da computação.