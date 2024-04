Censura? Como o inquérito contra Musk pode afetar como você usa o X

O X (ex-Twitter) vai acabar no Brasil?

Pergunta que domina as redes sociais é se a plataforma já foi bloqueada no Brasil e se ela acabará no país. Em postagem, na rede social, Musk ameaçou reativar contas que estão bloqueadas no país mesmo que isso afete o seu lucro e custe o fechamento da empresa no Brasil.

Para João Victor Archegas, pesquisador sênior de Direito e Tecnologia do ITS Rio (Instituto de Tecnologia e Sociedade) o X não vai deixar de operar no Brasil, principalmente devido ao tamanho do mercado nacional para as principais redes sociais.

Desde que Elon Musk assumiu a direção da empresa várias mudanças foram implementadas, incluindo a demissão de inúmeros funcionários que atuavam no combate ao discurso de ódio e esforços de moderação em geral. Isso tornou a plataforma menos segura e com uma governança interna enfraquecida

A plataforma pode ser bloqueada?

Outra dúvida dos milhares de usuários da plataforma é se ela pode ser bloqueada no país após os afrontamentos de Musk sobre a decisões do STF. Segundo os especialistas ouvidos por Tilt, a resposta é sim. Para isso ocorrer é necessário que haja uma determinação judicial, mas que não é algo fácil.