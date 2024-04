X bloqueado? Jeitinho ensinado por Musk burla restrição e 'bomba' na China

Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), divulgou um vídeo com instruções em português sobre como usar VPN, uma rede virtual privada, como indica a sigla em inglês ("virtual private network"). Foi mais um capítulo de sua disputa com o ministro Alexandre de Moraes, do STF, que determinou ontem (7) a abertura de um inquérito para investigar o bilionário.

Uma VPN é uma tecnologia que estabelece uma conexão segura entre um dispositivo, como um computador, smartphone ou tablet, e uma rede privada, como a internet.

Uma das funções das VPNs é permitir que os usuários acessem conteúdos que podem estar restritos geograficamente, contornando bloqueios determinados por governos.