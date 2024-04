LG e Samsung se unem à GM para tentar popularizar carro elétrico

A parceria firmada entre a General Motors (GM) e a e LG Energy Solutions começou a produzir células de bateria EV para carros elétricos na segunda de três fábricas que serão inauguradas nos Estados Unidos, como parte de um investimento conjunto de US$ 7 bilhões.

A montadora também lançará uma quarta fábrica, que será operada por meio de uma joint venture com a Samsung SDI. A expectativa é de que seja inaugurada em 2026, e o investimento é de mais de US$ 3 bilhões, segundo o site CarScoops.

Em comunicado, a LG Energy Solutions afirmou que a rodada de células de bateria produzidas na fábrica nos Estados Unidos foram entregues no dia 21 de março e serão instaladas pela GM no Cadillac Lyriq, carro totalmente elétrico. Outros veículos também devem ser equipados com a bateria.