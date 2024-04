Febre nas redes sociais, estes robôs conversam, dançam e fazem companhia

Pequenos robôs inteligentes que conversam, dançam e fazem outros tipos de interações com crianças e adultos têm viralizado nas redes sociais. Um dos atrativos curiosos é que eles simulam expressões faciais humanas, demonstrando felicidade, por exemplo.

Um vídeo do influencer britânico Luke (@lopwert) no TikTok, com o robô Moxie é um exemplo. A publicação já soma mais de 352 mil visualizações e cerca de 15 mil curtidas.