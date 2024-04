Com chifres e cauda torta, 'Cometa do Diabo' chega em abril; saiba como ver

Diversos astrônomos investigam as potenciais origens do formato em chifre exibido pelo Cometa do Diabo. Uma das teorias em análise sugere que o cometa está liberando gás e poeira de maneira desigual por conta dessa pressão da radiação solar. Outra linha de pensamento considera a hipótese de que ocorra um bloqueio da visão de uma porção do material luminoso liberado por ele.

O Cometa do Diabo contorna o sistema solar a cada 71 anos e sua última aparição aconteceu em 1952, de acordo com a Associação Britânica de Astronomia. Os cometas com um período orbital de 20 a 200 anos são considerados um cometa do "tipo Halley".

Onde será possível observar o Cometa do Diabo?

O Cometa do Diabo estará visível inicialmente no hemisfério norte. A partir desta segunda-feira (8), por exemplo, ele já poderá ser visto nos EUA.

No entanto, ele também poderá ser observado no hemisfério sul a partir do dia 21 de abril. No dia, o cometa estará no céu do Brasil nos seguintes horários: