Como terremoto em Taiwan pode atrasar produção do iPhone 16

O terremoto de magnitude 7,5 que atingiu Taiwan nesta quarta-feira (3) foi o mais forte dos últimos 25 anos, deixando um rastro de destruição na ilha. Ao menos 9 pessoas morreram e 800 ficaram feridas.

Os tremores também derrubaram dezenas de prédios e interromperam as atividades de indústrias, o que deve gerar prejuízos financeiros com reflexos em diversas partes do mundo.

Houve paralisação na TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.), a maior fabricante de chips semicondutores do planeta. A empresa é a responsável por fabricar, entre outros, os chips de última geração da Nvidia (gigante de processadores) e da Apple — o que pode impactar a produção de iPhones.