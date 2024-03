Eclipse lunar e meteoro raro são flagrados no céu de Rio Grande do Sul

Um eclipse penumbral da lua e um meteoro foram capturados na madrugada de hoje no céu do Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

O eclipse mostrou uma diminuição da luminosidade da lua e um realce das 'partes mais escuras'. O Observatório Espacial Heller & Jung divulgou imagens do momento, que se iniciou às 1h e teve seu pico às 4h desta segunda-feira (25).

O fenômeno é difícil de ser visto sem equipamentos específicos. A perda de luminosidade costuma ser sutil e as pessoas continuam visualizando uma lua cheia normal.