Cometa do Diabo se aproxima da terra, com seu formato de chifre; como observar?

O "Cometa do Diabo", cujo nome técnico é 12P/Pons-Brooks, deve se tornar visível da Terra nas próximas semanas, particularmente no hemisfério norte, e a partir do dia 21 de abril no hemisfério sul e no Brasil. Nesse dia, o cometa chegará mais perto do Sol, momento chamado de periélio.

O objeto celeste demora 71,3 anos para dar uma volta em torno do Sol. Embora haja uma expectativa de que o corpo celeste se torne visível a olho nu, não há garantias e é indicado o uso de binóculos.

Por enquanto, o cometa passa pela constelação de Andrômeda a 245 milhões de quilômetros da Terra, conta o astrofísico e pós-doutor do Observatório Nacional, Filipe Monteiro. As aparições do cometa costumam ser brilhantes devido a explosões de gás e poeira sendo liberados debaixo de sua superfície.