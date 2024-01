CES 2024: futuro tem TV transparente, sex toys tecnológicos e óculos com IA

Vibrador e masturbador sincronizados

A empresa norueguesa Ohdoki destacou dois modelos de sex toys: um para pessoas com vagina, o lançamento chamado Oh, e outro para pessoas com pênis, o The Hand, que tem quatro anos de mercado. Ambos funcionam com aplicativo, sistema wi-fi e podem ser usados em sincronia.

Masturbador (esq.) e vibrador (dir.) funcionam em sincronia Imagem: Bruna Souza Cruz/UOL

O vibrador é o destaque da empresa na CES 2024. Ele tem diferentes modos de intensidade e funciona com ondas sonoras. A partir delas, é possível colocar uma música no celular, e o dispositivo vibra no ritmo do som, explicou o brasileiro Thiago Pires, porta-voz da empresa.

O masturbador —vendido no Brasil por R$ 1.349— tem um sistema que permite mudar a velocidade e os movimentos (mais longos ou não). A pessoa pode comprar entre 10 capas com diferentes texturas (existe, por exemplo, uma para simular o sexo oral).

O recurso mais interessante é que os dois podem ser acionados e sincronizados à distância e ao mesmo tempo. Basta configurá-los via aplicativo e um casal pode dar e receber prazer, mesmo em espaços físicos diferentes (como em uma viagem).