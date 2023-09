Sexo e genética: seu carro sabe mais sobre sua vida do que você pensa

Os carros modernos são praticamente um computador ambulante, com câmeras, microfones, telas e diversos sensores. O problema é que eles não respeitam a privacidade dos motoristas: coletam dados e vendem informações para terceiros, sem dar controle sobre o que é captado.

As conclusões são de um relatório da Mozilla Foundation (entidade que desenvolveu o navegador Firefox), que analisou as políticas de privacidade de 25 marcas vendidas nos Estados Unidos.

Todas as empresas ganharam o selo "Privacidade não incluída", indicando a falta de respeito com as informações do motorista.