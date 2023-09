Apple corrige bug em iPhone que permitia instalar app espião sem você notar

Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, tentou licitar a compra do Pegasus durante o mandato do pai. O app, no entanto, não seria usado por órgãos de inteligência. Segundo apuração da época, a ideia era ter uma espécie de "Abin [Agência Brasileira de Inteligência] paralela". O TCU (Tribunal de Contas da União) acabou vetando a compra do software.

Como atualizar

Para atualizar o iPhone ou o iPad e receber a correção para as falhas, basta estar conectado à internet e ir em Ajustes > Geral e tocar em "Atualização de Software".

A correção está disponível para iPhones 8 ou superior, além de outros produtos Apple, como computadores Mac rodando o sistema macOS Ventura, iPad (todos os Pro, Air, 5ª geração e posterior e iPad Mini 5ª geração ou superior).

A Apple ainda sugere que pessoas em risco ou com potencial de serem alvos de ataques hackers ativem o Modo de Bloqueio, disponível tanto para computadores Mac como para iPhones e iPads. Ele é uma proteção extra para quem pode ser alvo de ameaças digitais sofisticadas. Com o modo de bloqueio ativado, anexos de mensagem são bloqueados e chamadas de vídeo via FaceTime são bloqueadas, a menos que você já tenha tido contato com a pessoa anteriormente.

O uso do Modo de Bloqueio já bastaria para evitar as falhas Blastpass, segundo a Apple, em comunicado ao Citizen Lab.