Salada no telhado, 360 orquídeas e colmeia: as sedes diferentonas do Google

Ar fresco graças ao Cerrado

A sede do escritório do Google no Brasil em Belo Horizonte busca trazer o exterior para dentro de casa: há vegetação nativa do Cerrado, o segundo maior bioma do Brasil.

Em meio às plantas do projeto paisagístico de interiores há mais de 360 orquídeas, todas cultivadas a partir de mudas em ambiente controlado que permite que sejam livres de patógenos (organismos que causam doenças).

O processo de cultivo permite o monitoramento da qualidade de ar do escritório, já que níveis ruins indicam infestação nas plantas. Quando as orquídeas estão adultas, elas são substituídas por mais novas e doadas para comunidades próximas.

Fazenda urbana

Ainda em Belo Horizonte, o escritório do Google em Minas fica no mesmo prédio que a primeira fazenda urbana da América Latina. As saladas servidas aos funcionários possuem produtos vindos do local, que percorrem apenas 17 andares de elevador da fazenda até à mesa.