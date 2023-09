Radiação do iPhone 12 faz mal? O que sabemos sobre proibição na França

A França baniu temporariamente a venda de iPhones 12, lançados em 2020, na última quarta-feira (13) após uma análise do órgão local constatar que o aparelho excede limites de radiação estabelecidos pela União Europeia.

Após a repercussão, a Apple informou nesta sexta-feira (15) que emitirá uma atualização para corrigir o problema.

No Brasil, a Anatel (Agência Nacional das Telecomunicações) diz que tomou ciência da questão recentemente e que a área responsável "está se reunindo com organismos de certificação e laboratórios e organizando uma supervisão do mercado".