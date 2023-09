Como Google e Cisco viraram obstáculo no combate ao 'gatonet' no Brasil

Como as plataformas de internet são utilizadas por criminosos para promover a pirataria, e as políticas de prevenção dessas empresas não têm se mostrado eficazes para conter esse avanço, entendemos que esses provedores devem intensificar seu engajamento e comprometimento no combate à pirataria, adotando medidas mais efetivas para eliminar a oferta de produtos e serviços ilegais de suas plataformas ABTA

Na Anatel, a situação também vem sendo tratada nos bastidores, mas já foi externada ao menos uma vez e em tom de ultimato.

Queremos que elas [as grandes plataformas] nos ajudem nos bloqueios dos IPs. É o que falta para termos mais sucesso. Existem gigantes que não vou falar o nome -uma delas começa com G- que a gente tem notificado. Eu já determinei prazo de uma semana para que elas se manifestem e não havendo isso, vamos escalar o "enforcement", cabendo até judicialização pela agência. Não tem mais o que esperar, então vamos ser mais rigorosos

Moisés Moreira, conselheiro da agência, durante um painel promovido por Teletime e Telaviva no fim de agosto

O prazo expirou, mas a Anatel informa, sem dar nomes, que algumas plataformas já estão colaborando e o problema vai além de Google e Cisco.

São várias entidades, algumas com sede no Brasil, outras no exterior. Uma delas já confirmou que vai colaborar conosco; outras ainda estão em tratativas e realizando reuniões técnicas. Consideramos o assunto ainda pendente. Acreditamos que está demorando para avançar, mas também esperamos que as tratativas se concluam até o final do mês Hermano Tercius, superintendente de fiscalização da Anatel

Com o prazo renovado para uma solução ser atingida, Tercius reforça que, caso as empresas não colaborem, será necessário que a Anatel adote medidas mais severas.