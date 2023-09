IA em todo lugar: Google começa a integrar Bard à busca, Gmail e YouTube

Uma dessas funções começará a funcionar no Brasil também nesta terça. É a possiblidade de usar imagens em conversas com o Bard para fazer pesquisas. Essa tecnologia usará a IA embutida em outro serviço do Google, o Lens.

Assim, a partir das imagens informadas pelos usuários, o Bard recorrerá ao Lens para identificar um objeto exposto ou até mesmo a origem de algum tipo de alimento na cena.

Respostas do Bard serão confiáveis?

Outra mudança que o Google começa a promover hoje é abrir a fonte de pesquisa do Bard. Isso quer dizer que o chatbot passará a informar, por meio de links confiáveis, de onde tirou as informações usadas em suas respostas. Essa será uma ação para o usuário continuar pesquisando e validar a investigação realizada pela IA.

Além disso, a ação também foi pensada para evitar alucinações, aqueles momentos em que os modelos de linguagem erram grosseiramente ou inventam descaradamente sobre um assunto ou tema.

Em coletiva, o diretor do Google afirmou que parte dessa validação será feita por meio do feedback dos usuários, que poderão classificar as respostas do Bard como positivas ou negativas.