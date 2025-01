Sam Altman da OpenAI nega acusações de agressão sexual a sua irmã

Sam Altman, 39 anos e estrela do Vale do Silício há anos, é reconhecido mundialmente desde 2023 pelo sucesso global do ChatGPT, que lançou a revolução tecnológica da inteligência artificial (IA) generativa.

A família Altman diz que tentou ajudar Annie pagando várias de suas despesas e garantindo uma "assistência financeira mensal, provavelmente para o resto da vida".

"Apesar disso, Annie continua pedindo mais dinheiro", dizem, e explicam que desta vez decidiram responder publicamente após anos de tensão sobre a queixa apresentada.

"A pior acusação que ela fez é que Sam abusou sexualmente dela quando ela era criança", acrescentam, descrevendo as acusações como "completamente falsas".

Segundo a denúncia de Annie Altman, os ataques ocorreram de 1997, quando ela tinha três anos, até 2006.

Em uma reportagem da New York Magazine em 2023, a jornalista que conheceu Annie no Havaí a descreve como uma artista com depressão, cada vez mais afastada da família e que se sustenta através da prostituição online.