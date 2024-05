Android 15 terá tecnologia antirroubo de celular inspirada no Brasil; veja

Boa parte do segredo por trás desses recursos são modelos de inteligência artificial. De forma resumida, o que fazem é:

aprender os padrões de comportamento do usuário em situações normais;

detectar com os vários sensores do celular quais movimentações ocorrem durante ações maliciosas;

analisar se há indícios que mostram que a situação de calmaria virou um cenário compatível a uma das ações maliciosas;

se for o caso, a função em questão --o travamento remoto, por exemplo-- é disparada.

A detecção de roubo para bloquear a tela funciona exatamente dessa forma. O modelo de IA por trás desse superpoder aprendeu como os celulares se comportam no momento do furto —por exemplo: há uma mudança repentina no caminhar e há um pico repentino no acelerômetro, o sensor que mede o nível de movimento do dispositivo; as duas medições ocorrem muito provavelmente porque o ladrão sai correndo com o aparelho.

Burke não descarta que esses fatores podem ocorrer em situações distintas de um roubo. Nesses casos, porém, é possível simplesmente desbloquear o celular.

A percepção de que a falta de segurança é um aspecto importante para donos de smartphones foi reforçada durante uma viagem ao Brasil em setembro de 2023. Capitaneada por Sameer Samat, presidente de Android, uma grande equipe de desenvolvedores do sistema operacional encontrou seus colegas brasileiros para discutir a realidade de usuários da plataforma.

Durante a semana em que ficou no país, o grupo tomou conhecimento do grande volume de roubos de celulares e dos prejuízos decorrentes do crime, de contas correntes esvaziadas a empréstimos volumosos contratados. A partir daí, algumas soluções começaram a ser amadurecidas para combater essas táticas.