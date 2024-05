Google dobra a aposta na IA e muda de vez o serviço mais usado da internet

A era da inteligência artificial generativa, aquela que produz conteúdo como se fosse gente, começa a virar realidade para o serviço mais usado na internet: o motor de buscas do Google. Depois de iniciar os testes dessa nova habilidade no Brasil em novembro do ano passado, a empresa anunciou que ele será parte do sistema. A novidade foi divulgada nesta terça-feira (14) durante o Google I/O, conferência em que a Big Tech mostra mudanças em seus produtos.

Começará a partir dos Estados Unidos, seu mercado mais rentável e que abriga centenas de milhões de usuários. Até o fim do ano, a companhia espera expandir para outros países e atingir cerca de 1 bilhão de pessoas. A mudança tem o potencial de mudar a forma como lidamos com o mundo online hoje em dia, já que o motor de busca do Google é a página mais visitada da internet.

Na prática, a IA generativa passará a dar respostas com base em informações tiradas de páginas online. Com isso, os links exibidos tradicionalmente no resultado da busca tendem a perder relevância, ainda que o Google diga que eles serão mostrados para quem quiser aprofundar o assunto ou que os cliques aumentam nas respostas geradas pela IA. Outro detalhe importante é que a busca será o ponto de partida para que um robô assuma e passe a informar o usuário por meio de uma conversa.