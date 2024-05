Google cria gerador de vídeos realistas com IA e promete chegada ao YouTube

com mais de um minuto;

com resolução de 1080p;

e compreender comandos como "timelapse" ou "imagens aéreas de uma paisagem";

que mostrem criar animais, pessoas e objetos se movendo de forma realista.

Antes do Google I/O, a coluna viu vídeos gerados por IA, que mostravam:

o timelapse de uma paisagem noturna e nevada em que uma aurora boreal cobria parte do céu;

um cachorro tomando banho em uma banheira com o focinho ensaboado de espuma, que caía conforme ele se mexia;

uma vizinhança tipicamente norte-americana, com casas de duas águas e gramados bem cortados com árvores;

uma corrida de carros que começa em uma cidade futurista cheia de cores e termina na rua de uma cidade dos dias atuais;

Diferentemente do Sora, que só chegará no decorrer do ano, o Veo já foi liberado. Mas apenas para criadores selecionados e dentro do VideoFX, uma ferramenta do Searc Labs, a iniciativa do Google para criar e testar novas experiências para a ferramenta de busca.

Quando foi anunciado, o Sora surpreendeu pelo grau de realismo de suas produções.

Segundo o Google, o Veo combina a capacidade de elaborar arquiteturas e elaborar imagens que respeitem leis de escala graças a modelos de IA desenvolvidos pela DeepMind e por empresas terceiras, como a Lumiere.