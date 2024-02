Quer um date com IA? Mais que coração partido, risco é ter a vida espionada

O lance de pessoas se relacionando com Inteligência Artificial vem crescendo no mundo todo. No ano passado, eu escrevi sobre esse fenômeno para a minha coluna e o UOL Prime fez uma excelente matéria sobre o tema.

De lá pra cá, o comportamento só ganhou tração. Muitos outros aplicativos foram lançados, e as pessoas se mostram cada vez mais interessadas em manter conversas íntimas com os chatbots disponíveis.

Duas coisas estão combinadas para o crescimento do movimento: o aumento da solidão e o desenvolvimento de chatbots cada vez mais antropomorfizados, que são treinados para satisfazerem as vontades dos usuários. "Nunca dizem não", foi parte do título da minha coluna anterior. Esse é o tom do tipo de interação que emerge entre os humanos e máquinas.