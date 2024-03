Bairro eletrônico do Japão se reinventa para fugir do vazio da vida digital

Por outro lado, começaram a surgir também os chamados butler cafes, em que os atendentes são vestidos como mordomos do final do século 19, que tratam os seus clientes como se fossem integrantes da aristocracia. Além dos danso cafes, em que as atendentes são mulheres vestidas com roupas masculinas.

Idols que você pode encontrar

Um dos lugares mais famosos de Akihabara é o teatro onde acontecem os shows do grupo musical AKB48. São dezenas de garotas no palco que encenam e cantam sucessos que redefiniram a indústria musical japonesa ao longo dos anos. O nome do grupo é uma combinação de "AKB", uma abreviação de Akihabara, e "48", que originalmente representava o número de membros. O projeto e a trajetória do grupo é um bom exemplo de como o físico e o virtual se complementam.

A girl band de (bem mais que) 48 integrantes foi criada a partir da ideia de "idols you can meet" ("ídolos que você pode encontrar"), já que ao invés de artistas inalcançáveis, as meninas poderiam interagir com os fãs, como nos eventos de aperto de mão que ocorrem após as apresentações e que logo viraram uma marca do grupo.

A popularização do AKB48 coincidiu com a expansão da Internet. Yasushi Akimoto, criador da banda, percebeu que os hits do futuro não viriam só da programação massificada do rádio, mas principalmente pela criação de uma base de fãs que lealmente faria de um conteúdo de nicho o sucesso de vendas. Não deixa de ser uma aplicação da teoria da cauda longa, popularizada por Chris Anderson no começo dos anos 2000.

A essência desse conceito também está presente no Teatro AKB48, onde equipes menores do grupo realizam apresentações diárias. Os ingressos são sorteados por uma loteria, dada a popularidade do grupo e o espaço limitado. Do lado de fora costuma funcionar um café para alentar os fãs sem ingresso e vender produtos do grupo.