TSE usa chapéu de xerife eleitoral e endurece regras para plataformas

Dessa forma, a lei eleitoral deu ao TSE, a cada dois anos, a oportunidade de fazer um verdadeiro "Discurso sobre o estado da Tecnologia" —e como ela se aplica nas eleições. O "discurso" do TSE sobre tecnologia e propaganda nesse biênio veio na forma da Resolução nº 23.732, aprovada pelo colegiado na semana passada. Como era de se esperar, não demoraram para aparecer comentários sobre acertos e erros do tribunal ao medir o pulso da tecnologia para as próximas eleições.

Três pontos positivos na Resolução do TSE

A resolução traz pelo menos três pontos que parecem positivos. O primeiro é a necessidade de o uso de conteúdo criado por inteligência artificial na propaganda eleitoral vir acompanhado de uma indicação de que o material foi fabricado ou manipulado e a tecnologia utilizada (art. 9-B). A regra tem exceções como o uso para melhorar a qualidade de imagem ou de som, além da criação de vinhetas e elementos de identidade visual.

O segundo ponto positivo foi a proibição do uso de "chatbots, avatares e conteúdos sintéticos como artifício para intermediar a comunicação de campanha com pessoas naturais", sendo vedada "qualquer simulação de interlocução com a pessoa candidata ou outra pessoa real" (art. 9-B, § 3º).

Essa proibição protege candidato e eleitor. Por um lado, evita que o chatbot faça discursos ou promessas que não representam a vontade do candidato ou seu programa. Por outro, protege os eleitores já que ainda estamos longe de ter desenvolvido uma educação digital que permita que eles diferenciem o que é uma ferramenta automatizada de uma verdadeira comunicação direta com o candidato. Assim como pessoas falam que o ChatGPT "disse que (...)", o que não ia faltar nas eleições era gente tomando como fala de um candidato as respostas geradas por inteligência artificial.

O terceiro ponto positivo é a vedação do uso "de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral" (art. 9º-C). Até aqui o que a resolução faz é adaptar as lições sobre o combate à desinformação nos pleitos anteriores para o estado atual da tecnologia.