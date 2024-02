Agora vai? Metaverso ganha força com óculos da Apple e tapete da Disney

Desculpe o atraso, mas foi daqui que pediram um metaverso? Só se falou em metaverso no longínquo ano de 2022. Em 2023 foi a vez do ChatGPT e da inteligência artificial roubarem a cena. Do jeito que a coisa está indo, 2024 vai aprofundar as transformações promovidas pela IA, em especial no campo da IA generativa. Tudo isso faz com que o metaverso pareça ter ficado para trás.

Será mesmo?

É verdade que o hype sobre o metaverso fugiu do controle, mas as impressões sobre a receita da Meta e a ascensão do debate sobre IA fizeram com que a palavra da moda logo virasse piada. A fronteira entre o fascínio e o fiasco teriam sido redefinidas no campo da tecnologia.