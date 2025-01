Depois do desastre do fechamento da Embrafilme, durante o governo Collor, o cinema brasileiro vivia sua retomada em 1996 e, após 12 anos, emplacou um filme na corrida ao Oscar, na categoria melhor filme estrangeiro. "O Quatrilho", de Fábio Barreto, baseado no romance homônimo de José Clemente Pozenato, conquistou projeção internacional e a tão sonhada indicação.

Estrelado por Glória Pires, Patrícia Pillar, Alexandre Paternost e Bruno Campos, o filme se passa em um vilarejo rural de imigrantes italianos no início do século 20, no Rio Grande do Sul, em um cenário bucólico, mas longe de ser idílico. Amigos de longa data, os dois casais decidem morar na mesma casa. Só que o marido de uma (Bruno Campos) se apaixona pela mulher (Patrícia Pillar) do amigo. Eles decidem fugir e o casal que fica (Glória e Paternost) tem de encarar a situação com inteligência e astúcia, como no jogo de quatrilho.

Quem acabou levando a estatueta foi o holandês "A Excêntrica Família de Antônia", de Marleen Gorris.